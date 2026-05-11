Testigos de la agresión a Javier Olivares contradicen relato del diputado: “No está contando la historia completa”

Aparte de entregar nuevos detalles de lo sucedido en Olmué, revelaron que el asesor del parlamentario habría estado grabando en ese momento.

Dos presuntos testigos de la agresión denunciada por el diputado Javier Olivares, se comunicaron con el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, para contradecir su relato con nuevos detalles.

Las personas que habrían estado presente en la celebración del club deportivo en Olmué, donde se encontraba el parlamentario y su asesor, contaron una versión distinta a la que compartió Olivares.

“Yo estuve en la actividad deportiva de Olmué. El diputado tuvo un cruce de palabras con un jugador. Muy burlesco, muy de su estilo, le respondía algo alusivo de Pinochet , lo cual encendió los ánimos”, declaró uno de los testigos.





Además, según lo que comunicó el periodista Eduardo de la Iglesia, la persona mencionó que “eso que se dice de ‘qué viva la izquierda’, en ningún momento lo escuché“.

“Fue todo muy rápido, pero claramente el diputado no está contando la historia completa ”, agregó.

Por otro lado, el segundo testigo comentó que “salieron a pelear afuera de la celebración”. Junto a esto reveló que “el asesor que lo acompañaba, en todo momento estaba grabando, y (hasta el momento) no hay ninguna grabación”.