Revisa cuándo son las vacaciones de invierno 2026 y qué regiones tienen tres semanas

Cabe señalar que estas variaciones en las fechas y la duración de los recesos dependen de factores sanitarios y climáticos.

Menos de un mes falta para que llegue el invierno, y con esta estación se produce un breve receso escolar con las tan esperadas vacaciones de esta época del año.

Tal como sucede cada año, el Ministerio de Educación (Mineduc) tiene publicadas las fechas de las vacaciones de invierno 2026, las que difieren en algunas regiones, donde algunas zonas pueden llegar a contar hasta con tres semanas.

Cabe señalar que estas variaciones en las fechas y la duración de los recesos dependen de factores sanitarios y climáticos, para proteger a la población durante la temporada de mayor circulación de enfermedades respiratorias.

De esta forma, las regiones que contarán con vacaciones de invierno de tres semanas son Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena.





Calendario de vacaciones de invierno 2026 por región