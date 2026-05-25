Revisa cuándo son las vacaciones de invierno 2026 y qué regiones tienen tres semanas
Cabe señalar que estas variaciones en las fechas y la duración de los recesos dependen de factores sanitarios y climáticos.
Menos de un mes falta para que llegue el invierno, y con esta estación se produce un breve receso escolar con las tan esperadas vacaciones de esta época del año.
Tal como sucede cada año, el Ministerio de Educación (Mineduc) tiene publicadas las fechas de las vacaciones de invierno 2026, las que difieren en algunas regiones, donde algunas zonas pueden llegar a contar hasta con tres semanas.
Cabe señalar que estas variaciones en las fechas y la duración de los recesos dependen de factores sanitarios y climáticos, para proteger a la población durante la temporada de mayor circulación de enfermedades respiratorias.
De esta forma, las regiones que contarán con vacaciones de invierno de tres semanas son Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena.
Calendario de vacaciones de invierno 2026 por región
- Región de Arica y Parinacota: del lunes 13 al viernes 24 de julio (regreso a clases es el 27 de julio).
- Región de Tarapacá: del lunes 13 al viernes 24 de julio (regreso a clases es el 27 de julio).
- Región de Antofagasta: del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio (regreso a clases el 20 de julio).
- Región de Atacama: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región de Coquimbo: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región de Valparaíso: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región Metropolitana: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región de O’Higgins: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región del Maule: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región de Ñuble: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región del Biobío: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región de La Araucanía: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región de Los Ríos: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región de Los Lagos: del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio (regreso a clases el 20 de julio).
- Región de Aysén: del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio (regreso a clases el 20 de julio).
- Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio (regreso a clases el 20 de julio).