Impacto en Coronel: Encuentran cadáver de mujer en humedal

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y aún no se logra esclarecer la identidad de la víctima.

Impacto existe en Coronel, región del Biobío, donde se encontró el cadáver de una mujer en el Humedal Boca Maule.

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, una persona que se desplazaba en bicicleta por el sector avistó el cuerpo flotando en el humedal Boca Maule y dio de inmediato aviso a las policías.





Al lugar llegó personal de Carabineros, de la Capitanía de Puerto de Coronel, Bomberos y de Seguridad Municipal.

De hecho, Osvaldo Cuadra, capitán de corbeta litoral, indicó que con el apoyo de la Primera Compañía de Bomberos de Coronel se retiró el cuerpo, el cual debe ser sometidos a diversos peritajes.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para esclarecer los hechos donde aún no se establece la identidad de la víctima.