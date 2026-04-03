Tensión en el PDG: Bancada expulsa al diputado Cristián Contreras

A través de un comunicado, El Partido de la Gente (PDG) argumentó la expulsión, apuntando a diferencias en las prioridades y formas de avanzar.

Este viernes la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) informó la expulsión del diputado Cistián Contreras, popularmente conocido como Dr. File.

Desde el partido emitieron un comunicado señalando que su salida se da en “un marco de respeto, entendiendo que a veces los caminos, las prioridades o las formas de avanzar no siempre coinciden“.

Una decisión que, si bien no menciona causa directa en el comunicado, se da días después de que el diputado Contreras presentara un paquete de once proyectos de ley, entre los que se encontraban la vacunación voluntaria y realizar un plebiscito a nivel nacional sobre la pena de muerte.





PDG expulsa al diputado Cristián Contrera de la bancada

Desde el colectivo presidido por el excandidato presidencial Franco Parisi, aseguraron que “no hay quiebres personales, ni conflictos por escalar. Muy por el contrario, creemos que es sano que cada uno pueda seguir su camino con libertad”.

Finalmente cerraron afirmando que “como bancada, hoy estamos enfocados en avanzar de manera cohesionada (…) No perderemos ni un minuto en cosas que nos desvíen de nuestro objetivo.