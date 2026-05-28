FOTOS | Revelan detalles de cómo estaba el departamento del padre de Isidora tras caer del piso 11

De acuerdo con el abogado de la familia de la niña, la pareja de Constanzo no habría podido beber alcohol en esa ocasión, por lo que no entienden la demora en atender el citófono del inmueble tras la insistencia de Carabineros.

Este jueves el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, reveló en exclusiva nuevos detalles sobre el contexto en el que falleció Isidora, la menor de 2 años que cayó de un piso 11 mientras era cuidada por su padre en Las Condes.

Relatos posteriores a la tragedia dieron cuenta de que el progenitor había celebrado un cumpleaños el día antes, en donde bebió alcohol y después salió a una discoteque para seguir disfrutando. Ahora, se han dado a conocer imágenes que respaldan esto.

Revelan fotos del dpto. del padre de Isidora

Según se logró evidenciar, en el departamento de Jorge Constanzo, específicamente en la cocina, se encontraron tres diferentes bebidas alcohólicas: dos de gin y una de whisky.

Asimismo, de acuerdo con la investigación de Contigo en la Mañana, sobre el refrigerador también se encontraron bebidas alcohólicas.





Las sospechas del abogado de la familia tras declaraciones

Jorge Jorquera, abogado de la familia de Isidora, indicó al matinal que les “llama la atención por qué (la pareja de Constanzo) no atendió inmediatamente el citófono“, ya que ella aparentemente estaba embarazada, entonces no habría consumido alcohol.

A esta declaración se unió el tío de Isidora, quien indicó: “Ella está posiblemente embarazada, por lo tanto no tomó, lo que significa que estaba dentro de sus cabales, pudo haber escuchado el timbre, pudo haber escuchado todo, podría haber escuchado cualquier cosa, entonces nos parece absurdo que no haya escuchado nada“.

Revisa AQUÍ las fotos del departamento del padre de Isidora: