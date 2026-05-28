Descuentos en medicamentos con Fonasa: ¿Cómo usar el buscador y ahorrar en farmacias adheridas?

Con él encontrarás descuentos en más de 12 mil medicamentos, en más de 700 farmacias a lo largo de todo el país.

Con Fonasa puedes ahorrar en tus medicamentos todos los días del año. El organismo público cuenta con un convenio en distintas farmacias adheridas.

Para conocer dónde comprar con descuento y de cuánto podría llegar a ser este, lee con atención la siguiente información.

Un buscador en su sitio web oficial puede ayudarte. Es una herramienta simple que apoya el cuidado de tu salud y de tu bolsillo.

¿Cómo utilizar el buscador de Fonasa para ahorrar en medicamentos?

En el buscador de Fonasa encontrarás descuentos en más de 12 mil medicamentos, en más de 700 farmacias a lo largo de todo el país.

Si quieres ahorrar, utilízalo siguiendo estos pasos:

Ingresa al buscador en el sitio web de Fonasa

Escribe tu dirección de domicilio

Indica el nombre del medicamento o el principio activo

Revisa el precio con descuento y las farmacias adheridas cercanas a ti

Acércate a un local y presenta tu cédula y, si corresponde, tu receta médica vigente

Para buscar tus medicamentos y farmacias cercanas, haz click en la siguiente imagen.

Además, recuerda siempre buscar el sello oficial Fonasa en las farmacias. Este identifica los establecimientos con descuentos exclusivos para sus beneficiarios.





¿En qué puedes ahorrar con el buscador de descuentos de Fonasa?

Con este beneficio puedes acceder a descuentos en:

Medicamentos de uso frecuente

Tratamientos para enfermedades crónicas

Productos especializados en salud

¿Qué farmacias están adheridas a los descuentos de Fonasa?

Son más de 700 locales los que están adheridos a los descuentos de Fonasa. Entre ellas, Salcobrand y Farmacias Ahumada en todo Chile.

Región Metropolitana:

Farmex (en línea en todo el país)

Biofar

Cetep Farma

FarmaLoop

MiFarmaciaOnline

Región de Antofagasta: Clínica Andes Salud El Loa

Región del Ñuble: Clínica Andes Salud Chillán

Región del Maule: MercadoFarma

Región del Biobío: Clínica Andes Salud Concepción

Región de Los Lagos: Clínica Andes Salud Puerto Montt