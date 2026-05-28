“¡Qué ordinariez!”: Reviven incómoda reacción de Vesta Lugg tras comentario de Ernesto Belloni en televisión

“Llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto y no salí en cuatro días”, confesó la cantante en La Divina Comida, 6 años después de lo ocurrido.

Este martes, se revilarizó en redes sociales un extracto de la incómoda reacción de Vesta Lugg tras un comentario subido de tono que hizo Ernesto Belloni sobre ella en el programa Vértigo.

Los hechos ocurrieron en 2017; sin embargo, 6 años después, en La Divina Comida, la cantante revivió los hechos y aseguró que después de dicho episodio no pudo salir de su casa en cuatro días.





El comentario de Ernesto Belloni

Cuando ocurrieron los hechos, Vesta tenía 22 años y en aquel entonces, Diana Bolocco le comentó: “Eres como que sonríes poco”, a lo que la cantante admitió: “Sí, sonrío poco”.

Acto seguido, Diana mencionó: “¿Y eso por qué? ¿Es una postura? ¿Una defensa? Porque yo te escucho hablar y te siento una niña, una mujer muy dulce”.

En ese momento, Ernesto interrumpió a la animadora y señaló: “Como pa ch…”, lo que dejó visiblemente incómoda a Vesta, mientras que el resto de los invitados gritaron: “¡Qué ordinariez!”.

Luego, minutos más tarde, el comediante lanzó otro comentario en donde dijo: “Y segundo, me preocupa porque dijo que estaba sin regla”.

“Yo creo que tengo dos momentos en mi carrera en los que puedo decir que algo me hizo llorar”, señaló Lugg en La Divina Comida 6 años después de lo ocurrido, en 2023.

En dicha oportunidad, Vesta admitió que lo ocurrido con Belloni fue uno de esos dos hechos.

“Llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto y no salí en cuatro días porque la gente me miraba”, concluyó la artista.

Revive el momento: