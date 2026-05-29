Caso “manada de Concepción”: Implicados seguirían asistiendo a clases pese a denuncia de violación grupal

Si bien la institución abrió una investigación interna y señalaron que adoptaron los protocolos correspondientes, versiones del alumnado indican que los presuntos autores seguirían asistiendo a clases regularmente.

Esta semana se conoció una denuncia de violación grupal en Concepción, la que habría ocurrido tras una fiesta mechona el pasado 5 de marzo.

La acción fue presentada por una estudiante de la Universidad San Sebastián, quien señaló haber sido víctima de un ataque sexual de parte de un grupo de cuatro hombres.

En las últimas horas surgió nueva información sobre los presuntos atacantes, quienes, según declaraciones de estudiantes de la casa de estudios recogidas por Contigo en la Mañana, no habrían alterado su rutina académica.





Según señalaron fuera de cámara los propios estudiantes, los hombres identificados como posbiles autores de la violación grupal seguirían asistiendo a clases con regularidad , a dos meses de lo ocurrido.

USS inició investigación y Gobierno interpone querella

Desde la Universidad San Sebastián confirmaron la denuncia y afirmaron que tomaron conocimiento del caso en el mes de marzo.

“Activamos inmediatamente los protocolos correspondientes e iniciamos una investigación interna, actualmente en curso, para establecer los antecedentes disponibles y determinar las medidas que correspondan conforme a la normativa institucional”, indiaron.

Según informó la institución, “en la medida en que las investigaciones permitan esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y contar con antecedentes verificables, la Universidad adoptará oportunamente todas las medidas (…) que correspondan”.

Por su parte, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en la región del Biobío presentó este jueves una querella criminal ante el Tribunal de Garantía de Concepción por el caso de violencia sexual denunciado en la comuna.

La acción fue presentada luego que la víctima aceptara la representación jurídica del Servicio. Además se activaron los protocolos para dar apoyo psicológico, social y jurídico especializado.