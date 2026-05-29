Aumentan exigencias para licencias médicas: Revisa quiénes están autorizados para emitir este documento
La nueva ley que endureció las exigencias para emitir este tipo de certificados fue publicada en 2025 en el Diario Oficial, pero esta semana comenzaron a regir nuevas regulaciones.
Fue hace un año cuando entró en rigor la nueva ley que endurece las exigencias para emitir licencias médicas, cuyo objetivo es reforzar la regulación y fiscalización en nuestro país.
Una de las medidas que contempla la normativa es el requisito Eunacom que, de acuerdo con las disposiciones transitorias de la ley, comenzó a ser exigible desde del pasado domingo 24 de mayo.
¿Quiénes pueden emitir licencias médicas en Chile?
Tras la publicación de la ley, quedó establecido que el siguiente grupo de especialistas pueden emitir licencias médicas:
- Médicos cirujanos
- Cirujanos dentistas
- Matronas
Estos especialistas, por lo tanto, deben estar inscritos y legalmente habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de la Superintendencia de Salud.
Por otra parte, para los médicos cirujanos que obtuvieron o revalidaron su título a partir del 19 de abril de 2009, es obligatorio haber aprobado también el Eunacom.
Puedes consultar en rnpi.superdesalud.gob.cl si tu proveedor de salud está incluido en el registro.
¿Qué pasa con los médicos extranjeros?
En el caso de los médicos extranjeros aplican las mismas exigencias que en el caso de los especialistas nacionales. Es decir, también deberán revalidar su título de médico cirujano con el examen del Eunacom.
Por lo tanto, quienes hayan revalidado su título de médico cirujano en Chile a partir del 19 de abril de 2009, es obligatorio que también hayan aprobado el Eunacom.