Aumentan exigencias para licencias médicas: Revisa quiénes están autorizados para emitir este documento

La nueva ley que endureció las exigencias para emitir este tipo de certificados fue publicada en 2025 en el Diario Oficial, pero esta semana comenzaron a regir nuevas regulaciones.

Fue hace un año cuando entró en rigor la nueva ley que endurece las exigencias para emitir licencias médicas, cuyo objetivo es reforzar la regulación y fiscalización en nuestro país.

Una de las medidas que contempla la normativa es el requisito Eunacom que, de acuerdo con las disposiciones transitorias de la ley, comenzó a ser exigible desde del pasado domingo 24 de mayo.