PDI investiga denuncia de violación grupal contra estudiante tras fiesta mechona de la USS en Concepción

La Fiscalía de Flagrancia del Biobío ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI iniciar las primeras indagaciones tras la acción judicial.

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) indaga una posible violación grupal ocurrida, presuntamente, tras una fiesta mechona en Concepción el pasado 5 de marzo.

La denuncia fue presentada por una estudiante de la Universidad San Sebastián en la ciudad penquista, quien acusó haber sido víctima de un ataque sexual de parte de cuatro hombres.

Según pudo constatar CHV Noticias, la Fiscalía de Flagrancia del Biobío ordenó al órgano antes mencionado iniciar las primeras diligencias tras la acción judicial.

Desde la institución policial, por su parte, confirmaron que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, el cual decretó “estricta reserva” de la investigación para resguardar la integridad y privacidad de la víctima.





USS inició investigación interna tras denuncia

Desde la Universidad San Sebastián confirmaron la denuncia y afirmaron que tomaron conocimiento del caso en el mes de marzo. Según informaron, activaron los protocolos e iniciaron una investigación interna.

“Activamos inmediatamente los protocolos correspondientes e iniciamos una investigación interna, actualmente en curso, para establecer los antecedentes disponibles y determinar las medidas que correspondan conforme a la normativa institucional”.

“En la medida en que las investigaciones permitan esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y contar con antecedentes verificables, la Universidad adoptará oportunamente todas las medidas (…) que correspondan“, aclararon.

Finalmente, desde la casa de estudios señalaron que actuarán “siempre con la máxima seriedad y firmeza frente a cualquier conducta que vulnere la integridad, dignidad o seguridad de las personas”, conforme a lo que determinen las instancias correspondientes”.

Víctima denunció en redes sociales el ataque

Fue la propia afectada quien recurrió a sus redes sociales para relatar lo ocurrido. Allí indicó que fue atacada sexualmente por cuatro hombres, de los cuales tres serían estudiantes de la Universidad San Sebastián.

De acuerdo con el testimonio, tras la fiesta mechona, la mujer se fue al departamento de otro estudiante. Posteriormente, al inmueble llegaron otros tres hombres y luego comenzó el ataque.

Tras una cruda descripción de los hechos, la universitaria aseguró que, tras la violación, los agresores le dijeron que “era una experiencia que tenía que vivir al entrar a la universidad”, consignó Radio Bío-Bio.

La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Bárbara Monsalve, confirmó el caso y lo calificó “de la mayor gravedad”. También aseguró apoyo jurídico y psicológico a la víctima.