A centímetros de cuatro niños: Cámara capta momento en que motociclista impactó barrera y murió tras choque en Quinta Normal

“Venía súper fuerte. Seguramente pasó pensando que la calle estaba abierta más allá”, expresó una vecina del sector.

Un motociclista murió tras chocar a gran velocidad contra una barrera de cemento en la comuna de Quinta Normal, en la calle Salvador Gutiérrez.

En el lugar habían niños jugando y por solo centímetros se salvaron de ser impactados por el vehículo del hombre.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto de este accidente de tránsito con resultado fatal.





En la calle se están realizando trabajos de pavimentación, razón por la que estaba cortada la calzada. Si bien habían señaléticas que indicaban lo anterior, el motociclista no dio cuenta de ellas.

“Atrás venía una motociclista acompañándolo, pero él venía manejando solo. Estuvo ahí un rato auxiliándolo, vio que no tenía signos y llamó a la ambulancia“, relató un testigo.

Otra vecina compartió que “la moto venía súper fuerte, porque mi amiga que vive al frente sintió el golpe. Seguramente pasó pensando que la calle estaba abierta más allá”.