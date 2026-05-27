Denuncian presuntas irregularidades de Junaeb: $14 mil millones en alimentos no habrían sido entregados

“Tenemos acreditado que ninguna de esas onces se entregó a alumnos vulnerables de la región de O’Higgins”, aseguró Fernando Peña, actual director de la institución.

El actual gobierno denunció presuntas irregularidades financieras y administrativas en la Junaeb, que habrían ocurrido en la administración del expresidente Gabriel Boric.

La acusación ante la Fiscalía es por pagos millonarios de alimentos no entregados , específicamente se trataría de onces cuyo costo oscilaban entre los 6 mil 500 y los 8 mil 500 pesos.

En esto estaría involucrada la exdirectora de Junaeb, Camila Rubio y Alejandro Layseca, que fue el jefe jurídico durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.





“Contraloría sabe que estos montos se pagaron gracias a la modificación de dos contratos en el 2022 y en el 2023. Lo que permitió que se aumenten exponencialmente las raciones y el valor, en una suma de más de 14 mil millones de pesos “, declaró Fernando Peña, nuevo director de la institución.

También aseguró que “tenemos acreditado que ninguna de esas onces se entregó a alumnos vulnerables de la región de O’Higgins”.