“Cuando viene de personas cercanas…”: Naya Fácil encendió las alarmas tras romper en llanto por conflicto personal en redes

“Aunque mañana me arrepienta, de verdad que era la r… cuando vivía sola”, aseguró la influencer.

Esta semana, Naya Fácil encendió las alarmas en redes sociales tras romper en llanto por un conflicto de índole personal.

La influencer aseguró que someterse a altos niveles de estrés no ayuda a su recuperación y avivó los rumores tras entregar ciertos detalles que vincularían la situación a personas de su círculo cercano.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Naya expuso: “Aunque ustedes no lo crean, chiquillos, yo evito los problemas en este momento de mi vida y más todavía cuando estoy operada; no quiero pasar malos ratos”.

En esa misma línea, aseguró que “me gustaría tanto contar tantas cosas en las redes, pero son h… personales”.

“Si hay una h… que no tolero, es que me hagan estresarme (…) y más cuando viene de personas cercanas que uno cree que realmente te estiman”, expuso Naya.

La influencer declinó referirse a lo ocurrido, argumentando que hay personas que “se aprovechan” de la situación en redes sociales.

“De verdad que en este momento, justo en este momento, aunque mañana me arrepienta, de verdad que era la r… cuando vivía sola”, sentenció Naya, quien actualmente vive con su hermana, Sigrid.

Momentos después, la influencer agradeció a sus “facilines” por aconsejarla y escucharla siempre, pero expuso que “yo ya no soy la Naya de antes”, por lo que evitará contar temas de índole personal.

“No puedo creer que gente que te estime, que te quiera, te haga pasar este estrés así postcirugía y te creo, fueran cosas graves, porque hay problemas graves. No es así”, declaró.

Finalmente, la influencer se mantuvo inactiva en redes durante toda la jornada del martes y este miércoles retomó sus terapias de cámara hiperbárica para ayudar a la recuperación en su postoperatorio por la mastopexia que se realizó.

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