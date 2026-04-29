“Estos viejos no cachan ni una”: Naya Fácil arremete contra políticos tras oficio por vacío legal en rifas

Se trata de los diputados del Partido Nacional Libertario (PNL), Erich Grohs y Germán Verdugo, quienes oficiaron al Servicio de Impuestos Internos y Hacienda.

Este miércoles, Naya Fácil arremetió contra los diputados del Partido Nacional Libertario (PNL), Erich Grohs y Germán Verdugo, tras anunciar un oficio por el vacío legal en rifas.

La acción va dirigida al Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio de Hacienda, exigiendo que se transparente la situación y además se fiscalice.





¿Qué dijo Naya Fácil?

Al respecto, Naya Fácil compartió la noticia en sus historias de Instagram y señaló: “Espero que la ley se llame Naya Fácil, mínimo”.

“No podemos permitir que, bajo la excusa de un vacío legal, figuras públicas levanten estos lucrativos negocios. Aquí hay personas que confían su dinero y terminan siendo víctimas de sorteos sin respaldo”, había señalado el diputado Erich Grohs.

Al respecto, Naya contestó: “¿Víctimas? Por favor, señor Erick, en mis rifas hay más ganadores de los que ustedes mismos han ayudado”.

“Estos viejos no cachan ni una. Deberían poner gente más joven que cache cómo es el negocio”, sentenció sin filtros la influencer.

Finalmente, concluyó: “No a viejos que ni investigan bien, ni saben cómo funcionan las redes, solo piensan en cómo sacar más lucas para su sueldo de 19 millones”.

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