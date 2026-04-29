Aunque el comportamiento de las precipitaciones será variable a lo largo del país, si habrá zonas que se verán más favorecidas con el agua caída que otras. Revisa aquí el detalle.

La Dirección Meteorológica de Chile dio a conocer un informe donde pronosticaron el comportamiento de las precipitaciones a lo largo del país, adelantando que “será dispar” en todo el territorio.

En primer lugar, el estudio señaló que desde la Región de Arica y Parinacota hasta parte de la Región de Coquimbo se mantendrá la condición de estación seca, en línea con su climatología habitual.

Más al sur, entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins, el organismo proyectó una condición Normal a Bajo lo Normal, lo que sugiere un inicio de temporada con lluvias más bien acotadas en la zona central.

Más al sur, desde la Región del Maule hasta Magallanes, la situación es un poco más favorable, pues se esperan precipitaciones entre Normal y Sobre lo Normal. En ciudades como Valdivia los montos acumulados podrían superar los 469 mm durante el trimestre.





¿Cómo estarán las temperaturas?

En cuanto a las temperaturas, el informe elaborado por la Oficina Servicios Climáticos indicó que las mínimas durante el trimestre serán Sobre lo Normal en el norte del país, lo que implica noches menos frías.

Sin embargo, entre Valparaíso y Los Lagos se prevén temperaturas mínimas Bajo lo Normal, favoreciendo mañanas más frías durante el período.

Respecto a las temperaturas máximas, la tendencia general apunta a valores Sobre lo Normal en gran parte del país, con excepción del Altiplano, donde se proyectan condiciones entre Normal y Bajo lo Normal.

En Aysén y Magallanes, en tanto, se mantiene una señal mixta entre Normal y Sobre lo Normal. Finalmente, la DMC aclaró que este pronóstico entrega una visión de las “condiciones promedio esperadas” para el trimestre, por lo que no considera eventos extremos específicos que puedan ocurrir dentro del período.