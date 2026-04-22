“Cada uno ve cómo ganarse la vida”: Naya Fácil rompió el silencio y defendió la rifa que está siendo denunciada

Además de insistir en que todo está regularizado en materia legal, la influencer hizo hincapié en que a los compradores que tuvieron problemas en la última rifa, se les ofreció una solución.

Este martes, Naya Fácil rompió el silencio y se refirió a las denuncias en su contra en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por los problemas que se presentaron hace meses en la rifa de su vehículo, una camioneta marca Chevrolet, modelo Suburban.

En dicho sorteo se vendieron más de 90.000 números, pero por un error en la tómbola, solo participaron 80.000, por lo que la influencer dio dos opciones: devolución de dinero o participar de una segunda rifa por un vehículo de menor valor.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, la influencer explicó que las 16 denuncias recibidas en el Sernac corresponden a un grupo que fue creado por una de las afectadas.

“Yo no tengo nada que esconder (…) Me da mucha lata verme involucrada en esto; también sé que tengo las denuncias en el Sernac, estoy al tanto y créanme que estoy mandando toda la documentación”, señaló la influencer.

En esa misma línea, aseguró que “esto fue error netamente del equipo”, siendo ella quien responde porque es la cara visible, y recalcó que esta rifa fue hace dos meses.

Además, Naya se cuestionó las razones de la mujer que creó el grupo con otras afectadas para denunciar, argumentando: “Yo no entiendo qué es lo que quiere lograr, si a ella se le quiso devolver los $3.500, pero ella no optó por la devolución”.

Por otro lado, la influencer hizo un llamado a las personas que han ganado otras de sus rifas o incluso a quienes participaron, a entregar su testimonio: “Ando super bajoneada, ando triste porque es mi trabajo. Agota también; soy persona”.

Naya mostró los testimonios de dos ganadores: Ivette Manquepán, quien obtuvo una camioneta Chevrolet Sail del 2026, y Abraham Mateluna, quien recibió un Jeep Jimny. Ambos agradecieron a la influencer.

“Siempre hay testigos presentes en cada evento, que son elegidos al azar, y he grabado todos los procesos en notaría, mostrando a los ganadores, las llamadas son en vivo, mostrando la cara, nombre y región de cada ganador; siempre he mostrado los procesos de entrega”, declaró Naya.

La influencer reconoció que su ánimo ha mermado con esta polémica: “Se toman el derecho de hablar sin siquiera haber participado (…) me tienen agotada todas las mentiras que se están inventando”.

Además, defendió sus rifas, reiterando que todo está regularizado en cuanto a materia legal respecta: “Ese es mi modelo de negocios, cada uno ve cómo ganarse la vida”.

“No son ilegales las rifas, nosotros como equipo tratamos de hacerlo desde el rango legal. ¿Cómo? Haciendo una entrega legal bajo documento ante notario, pagando impuesto, pero si tienen ese vacío legal, eso no es mi responsabilidad”, cerró.

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