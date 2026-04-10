“Aunque la mona se vista de seda…”: Naya Fácil respondió a críticas por cambio físico

La influencer inició hace un tiempo una renovación en su imagen y cambió gran parte de su look, notando una gran diferencia en el impacto que genera.

Naya Fácil realizó un profundo descargo en sus redes sociales luego de las críticas que ha recibido tras su cambio físico.

La influencer trasparentó hace unos meses que decidió realizar un giro en su aspecto y su look tras su experiencia luego de visitar Dubái.

Desde entonces comenzó a deshacerse de gran parte de su closet y accesorios para dar paso a un estilo mucho más formal. Incluso adelantó que reducirá el tamaño de sus implantes mamarios.

El cambio de Naya Fácil

Sin embargo, no a todos les ha gustado su nueva faceta y, según contó, ha recibido algunas críticas y también ha presenciado un cambio en el trato que le dan las personas.

“Estoy impactada cómo cambia el trato de la gente. Hay un dicho que dice como te ven te tratan y lo he comprobado totalmente“, contó en un video de TikTok.

“Hace un tiempo comencé a cambiar mi vestuario. Ya no salgo con escotes pronunciados, ni con tanta ropa de marca ni buzos. No ocupo ropa cara, pero ocupo ropa distinta, jeans, tacones…”, agregó.

Naya Fácil relató que tras dejar atrás su look más relajado percibió que “cuando andas bien vestida te tratan bien y se nota. Te tratan de una manera distinta. Estoy impactada“.

“Esa es la triste realidad. No debería ser así. Te deberían tratar por como tu eres pero es una realidad“, insistió.

“Hubo un tiempo en que me vestía con mucho escote cuando iba a hacer trámites y ahora que he cambiado mi vestuario me he dado cuenta que sale hasta gente importante dentro de una oficina y te tratan distinto”, aseguró.