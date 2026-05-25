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A FONDO | “La Familia”: Banda de menores de edad iba al colegio de día y hacían encerronas de noche

Salían con armas, eran sumamente violentos y delinquían a pocos metros a la redonda de su propio establecimiento educacional.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

El asalto que sufrió el exministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, dejó nuevamente en evidencia las alarmantes cifras respecto a la participación de menores en asaltos.

Según la Fiscalía Nacional, en el 2025, 2.042 adolescentes fueron imputados por robos violentos.

Existen muchos casos concretos y CHV Noticias conoció uno en particular donde un grupo de compañeros de tercero medio se dedicaba a realizar encerronas en sus tiempos libres.

Salían con armas, eran sumamente violentos y delinquían a pocos metros a la redonda de su propio establecimiento educacional.

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