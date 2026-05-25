A FONDO | “La Familia”: Banda de menores de edad iba al colegio de día y hacían encerronas de noche

Salían con armas, eran sumamente violentos y delinquían a pocos metros a la redonda de su propio establecimiento educacional.

El asalto que sufrió el exministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, dejó nuevamente en evidencia las alarmantes cifras respecto a la participación de menores en asaltos.

Según la Fiscalía Nacional, en el 2025, 2.042 adolescentes fueron imputados por robos violentos.

Existen muchos casos concretos y CHV Noticias conoció uno en particular donde un grupo de compañeros de tercero medio se dedicaba a realizar encerronas en sus tiempos libres.

Salían con armas, eran sumamente violentos y delinquían a pocos metros a la redonda de su propio establecimiento educacional.