Secuestraron, torturaron y mataron a la víctima: Prisión preventiva para dos ciudadanos colombianos

Según las indagatorias, la víctima estuvo cerca de dos horas en un departamento de cautiverio y ahora se investigan las razones que llevaron a los imputados a cometer este crimen.

En prisión preventiva quedaron dos ciudadanos colombianos acusados de secuestrar, torturar y asesinar a un hombre en Estación Central. Posterior a eso abandonaron y quemaron el cuerpo en la cuesta Zapata.

Según las indagatorias, la víctima estuvo cerca de dos horas en un departamento de cautiverio y ahora se investigan las razones que llevaron a los imputados a cometer este crimen.