Muere Hayden Panettiere, reconocida actriz de Hollywood, a sus 36 años

La actriz era conocida por sus papeles en Triunfos Robados, Nashville y la franquicia Scream.

Este domingo se confirmó la muerte de Hayden Panettiere a los 36 años. La actriz de Hollywood era conocida por su participación en películas como Triunfos Robados.

También fue parte de las series Heroes, Nashville y de la famosa franquicia Scream, donde actuó en sus últimas entregas, Scream 4 y Scream VI.

El representante de Panettiere señaló en un comunicado enviado a ABC News: “Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”.

“Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que entregó un amor y una alegría inconmensurables a todos quienes la conocieron, así como a los millones de personas que la vieron en pantalla”, agregó.

Durante varios años, Panettiere estuvo frecuentemente bajo el escrutinio público debido a sus dificultades con el alcohol y su proceso de recuperación.

En mayo de este año, la actriz publicó el libro This Is Me: A Reckoning, donde reflexionó sobre su infancia, su maternidad, su salud mental y la pérdida de su hermano menor en 2023.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte y no se han entregado mayor detalles.