01/ 10/ 2026 22:15

Caso Ronald Ojeda: Declaran culpable a Maickel Villegas por secuestro con homicidio

Culpable del delito de secuestro con homicidio del ex militar venezolano, Ronald Ojeda. Ese fue el falló del segundo tribunal oral de Santiago contra Mychael Villegas, el sujeto que llegó ese día a vigilar la presencia de la víctima en su domicilio y además ayudó a transportar a los falsos PDI, una vez que quedaron detenidos por una falla de su vehículo. Si bien los jueces no acreditaron la agravante de “móvil político”, aseguraron que es una hipótesis plausible. La fiscalía pide 20 años de cárcel para el primer sujeto declarado culpable en juicio oral, de esta causa.