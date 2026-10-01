Avaluada en $600 millones y con 5 baños: Naya Fácil rifa su casa en La Reina tras mudarse a penthouse

La propiedad fue renovada en 2024 y cuenta con piscina, jacuzzi, walk-in closet, terraza, gimnasio y árboles frutales, entre otras comodidades.

Naya Fácil sorprendió a sus seguidores al anunciar una nueva rifa, cuyo premio principal será su propia casa, ubicada en la comuna de La Reina.

Hace unos meses la influencer compartió la noticia de la compra de un penthouse en el barrio El Golf, en la comuna de Las Condes, avaluado en cerca de $1.700 millones y como se irá a vivir a ese lugar, decidió rifar su anterior propiedad.

“Ay, mis facilites, qué nervios me da hacer este video, pero llegó la hora. Por primera vez salgo a la terraza de mi casa para darles esta noticia: Esta casa, donde ustedes me han acompañado día a día puede ser suya“, anunció en sus redes sociales.





Según comentó, los números de la rifa están disponibles mediante su sitio web desde este 30 de septiembre y tendrán un valor de $5.000 cada uno.

El sorteo se realizará por las plataformas de la empresaria el próximo 21 de diciembre.

Cómo es la casa de Naya Fácil

Naya Fácil adquirió la propiedad en 2024 y se mudó tras realizarle una completa remodelación. Anteriormente vivía en una casa en Maipú, la que también rifó una vez que se cambió a La Reina.

La casa está avaluada en cerca de $600 millones de pesos y cuenta con varias comodidades como piscina, jacuzzi, cinco baños, amplios estacionamientos, walk-in closet, terraza, gimnasio y árboles frutales.

Uno de los aspectos que la influencer destacó de la vivienda es el sistema de seguridad como el mecanismo de cierre rápido del portón o cortinas con sistema eléctrica.

“Sé que el sueño de muchos facilines es tener su hogar propio, por eso hago este tipo de rifas donde muchas personas pueden soñar y alguien va a salir afortunado de tener esta casa por $5.000″, comentó en su video promocional.