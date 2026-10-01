Patrulla de Carabineros chocó con bus RED y atropelló a 4 peatones en La Florida

Una patrulla de Carabineros que iba en apoyo a un procedimiento policial en Puente Alto impactó con un bus del sistema RED, dejando a un hombre y tres mujeres con diversas lesiones.

Una persecución policial terminó con peatones atropellados tras un accidente en la comuna de La Florida.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Vicuña Mackenna con Rojas Magallanes, por donde circulaba una patrulla de Carabinero.

El vehículo policial iba en apoyo a una persecución en Puente Alto, producto de el atropello de un inspector municipal en el marco de una fiscalización.





En su recorrido la patrulla, que circulaba por Vicuña Mackenna, impactó con un bus del sistema RED.

Con el choque cuatro peatones resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron trasladados a diferentes centros asistenciales.

Los lesionados, un hombre y tres mujeres, se encuentran fuera de riesgo vital, pero algunos presentaron lesiones de carácter grave.