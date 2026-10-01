01/ 10/ 2026 14:56

Presidenta de FECH por marcha: “Frente a un Gobierno que no dialoga, se vuelve esencial la unidad”

Laura Mlynarz, la presidenta de la FECH, se refirió este jueves a la marcha contra el recorte de presupuestos: “Frente a un Gobierno que no dialoga (…) se vuelve esencial la unidad”, declaró la también vocera de la Confech, quien indicó que “queremos avanzar en que nuestras familias puedan llegar a fin de mes y que a los estudiantes no se les hagan tan difícil acceder y permanecer en la educación superior”.