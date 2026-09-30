Golpe al bolsillo: Enap confirma alza del precio de combustibles en hasta $281 por litro
Mediante su informe semanal de precios estimados, la estatal confirmó el aumento en el valor de los combustibles desde este jueves.
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó la tarde de este miércoles que los precios de las bencinas sufrirán un aumento.
El alza en el valor de los combustibles se concretará en todas las estaciones de servicio del país este jueves 1 de octubre.
Alza en los precios de las bencinas esta semana
Según los datos entregados por la Enap, el golpe al bolsillo para quienes utilizan el combustible Kerosene será el más duro, con un aumento de $281 por litro.
La variación estimada para los precios de las bencinas desde el jueves 1 de octubre será la siguiente:
- Gasolina de 93 octanos: aumentará $39,4 por litro
- Gasolina de 97 octanos: bajará $39,4 por litro
- Kerosene: aumentará $281,8 por litro
- Diésel: aumentará $95 por litro
- GLP de uso vehicular: aumentará $61,4 por litro