Ataque a piloto en vuelo a Israel: Pasajeros captan minutos de terror en avión que aterrizó de emergencia

En los registros se escuchan gritos y llantos, luego de que el avión descendiera alrededor de 5 mil metros de altura por la desestabilización de la nave.

Minutos de terror vivieron los pasajeros del vuelo que protagonizó una emergencia la mañana de este miércoles tras despegar en Dubái rumbo a Israel.

Los testigos del ataque que sufrió el piloto comenzaron a grabar la tensa escena cuando el avión descendió inesperadamente alrededor de cinco mil metros de altura.

Los videos reflejan el pánico que sintieron los pasajeros. En los registros se escuchan gritos y llantos por el miedo a un posible desenlace catastrófico.

Emergencia en vuelo a Israel por ataque a piloto

El avión viajaba rumbo a Israel cuando se activó un código de emergencia y uno de secuestro, los que llegaron a los encargados del control aéreo.

El copiloto del vuelo apuñaló al piloto, lo que causó que la aeronave descendiera y los pasajeros registraran la situación.

Finalmente, los tripulantes de cabina detuvieron el ataque y consiguieron estabilizar el avión para poder aterrizar de emergencia.

Fue así como los pasajeros llegaron al norte de Arabia de Saudita, donde tuvieron que esperar un próximo vuelo con destino a Tel Aviv.

El piloto fue trasladado a un hospital, mientras que el copiloto fue detenido por la policía. En cuanto a sus identidades, estas no han sido reveladas.





Autoridades de Israel acusaron intento de ataque terrorista

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, se refirió a lo ocurrido y acusó un supuesto “intento de ataque terrorista”.

En tanto, el primer ministro Benjamín Netanyahu comentó: “Hablé con uno de los pasajeros, me contó que el avión comenzó a precipitarse contra todo pronóstico”.

“Logró entrar en la cabina junto con un miembro de la tripulación y entre todos neutralizaron al piloto que intentaba sabotear los sistemas“, agregó.

Además, destacó que “otros miembros de la tripulación consiguieron estabilizar la aeronave. Rindo homenaje a estos héroes que demostraron un ingenio excepcional, salvaron muchas vidas y evitaron una gran catástrofe”.

Revisa los videos grabados por los pasajeros acá

Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026