Corte de agua afecta a tres comunas de la Región Metropolitana

Revisa si tu domicilio está entre los sectores afectados por los cortes programados en Ñuñoa, Puente Alto y Padre Hurtado.

Aguas Andinas informó que tres comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de agua este miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.

La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio.

El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Ñuñoa, Puente Alto y Padre Hurtado, con horarios que podrían extenderse hasta por 12 horas.





Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores a continuación. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el corte programado.

Revisa el mapa de los sectores afectados

Ñuñoa: entre las 15:00 horas del 30 de septiembre y las 03:00 horas del 1 de octubre.

Puente Alto: entre las 15:00 y las 21:00 horas del 30 de septiembre.