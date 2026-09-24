Aguas Andinas advierte extenso corte de agua en comunas de Santiago durante las próximas horas

La empresa dio a conocer que la interrupción se extenderá por hasta 12 horas en un caso por trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá por hasta 12 horas.

Para este jueves 24 de septiembre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Recoleta, Estación Central y San Ramón.





Comunas que tendrán cortes de agua este jueves 24 de septiembre

Recoleta: Desde las 15:00 horas del jueves 24 de septiembre hasta las 03:00 del viernes 25.

Estación Central: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del jueves 24 de septiembre.