PDI de Atacama detiene a cuatro funcionarios de Gendarmería por fraude al fisco

La Fiscalía de Atacama, en conjunto con la PDI, mantenían esta investigación desde hace dos años.

Este jueves Gendarmería de Chile confirmó la detención de cuatro de sus funcionarios en el marco de una exhaustiva investigación por delitos de fraude al fisco.

La Fiscalía de Atacama y la Policía de Investigaciones (PDI) mantenía dicha investigación desde hace aproximadamente dos años tras denuncias desde la institución luego de detectar los delitos.





Qué dijo Gendarmería por los detenidos

A través de un comunicado, Gendarmería indicó: “reiteramos nuestro absoluto rechazo y condena, a cualquier acción que se aparte de la probidad administrativa y los principios institucionales“.

Sobre la misma, detallaron que “seguiremos trabajando de manera permanente para identificar toda conducta irregular, denunciarla a las autoridades competentes”.

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