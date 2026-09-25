“Todo lo que soñé…”: Álvaro Ballero se declaró a su pareja y detalle no pasó inadvertido entre sus seguidores

“No sé qué deparará el futuro”, señaló Ballero, quien además sinceró: “Espero estar a la altura de tu ser”, en medio de fuertes rumores.

Este viernes, Álvaro Ballero publicó una romántica declaración de amor a su nueva pareja, la médico veterinaria Valentina Schnitzer, y la borró a los minutos.

El comunicador lanzó potentes frases que no pasaron inadvertidas para los seguidores, en medio de fuertes rumores sobre un posible ingreso a un reality show con su expareja, María José Reyes.





¿Qué dijo Álvaro Ballero?

A través de su cuenta de Instagram, Ballero compartió una fotografía de ambos en las celebraciones de Fiestas Patrias.

En esa misma línea, dedicó un extenso párrafo, donde confiesa: “Cuando era niño, imaginé muchas veces la mujer perfecta, tanto así que hasta la dibujé muchas veces en algún cuaderno olvidado por ahí”.

“Si tuviese que describirla, cada frase sonaría a tu imagen, porque eres eso, todo lo que soñé desde que era un niño”, aseguró Álvaro.

El comunicador destacó cualidades de Valentina, tales como la belleza, inteligencia y sensibilidad: “Me llevas a mis límites en todos los sentidos, desde una conversación cotidiana hasta el paroxismo”.

Asimismo, Álvaro confesó que con la llegada de la médico veterinaria a su vida se cumplió todo lo que siempre había “divagado”.

“Quiero ir de tu mano donde se te ocurra, porque contigo no hay miedos, no hay inseguridades, me haces sentir fuerte y seguro, eso que muchas veces dudé”, admitió.

Sin embargo, en medio de fuertes rumores sobre un posible ingreso a un reality show con su expareja, María José Reyes, Ballero comentó: “No sé qué deparará el futuro”.

“Sólo sé que el presente me tiene alucinando sin drogas, borracho sin alcohol y enfermo de amor, y sí, eso con amor. Gracias por haber llegado en un momento donde el mundo me odiaba y decidiste con tu valentía tomarme de la mano y seguir adelante. Espero estar a la altura de tu ser, que es inmensamente increíble. Te amo”, concluyó Ballero y borró la publicación a los minutos.

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