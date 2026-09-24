Tras osada sesión de fotos: Valentina Schnitzer le declara su amor a Álvaro Ballero públicamente tras confirmar romance

Aunque los rumores vinculaban a esta pareja hace meses, Ballero decidió confirmar la relación durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Este jueves, Valentina Schnitzer se pronunció por primera vez de manera pública sobre su nueva relación con Álvaro Ballero.

Esto, luego de la última publicación en redes del comunicador, quien gritó a los cuatro vientos su amor por la médico veterinaria.





¿Qué dijo Valentina Schnitzer?

A través de su cuenta de Instagram, Álvaro Ballero compartió una osada sesión de fotos, cuya descripción señala: “Un poco de mí, convicción y fuerza. Te amo, Valentina”.

Schnitzer no aparece con él en las fotografías, pero decidió contestar con una romántica declaración: “Guapito mío” , expresó la mujer junto a un emoji de cara enamorada.

La reacción de la médico veterinaria ya está por alcanzar los 200 “me gusta” y el público expresó sus opiniones sobre este nuevo romance.

“Sean felices”, “Me encanta que sean felices y se ven hermosos juntos” y “Hermosa pareja”, son algunas de las reacciones.

Cabe destacar que, aunque los rumores vinculaban a esta pareja hace meses, Ballero decidió confirmar la relación durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

En dichos festejos, Valentina compartió con la familia de Álvaro, bailó cueca con su suegro y publicaron por primera vez una fotografía juntos.

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