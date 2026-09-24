24/ 09/ 2026 10:48

Reportan balacera en Independencia: Sujeto disparó contra una parroquia y hay dos heridos

Con ocho impactos balísticos terminó la parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la calle Montau, en la comuna de Independencia. Por motivos que se investigan, un desconocido percutó varios disparos contra el edificio y contra un vehículo, el que tuvo que ser retirado por Policía de Investigaciones. De acuerdo a información preliminar, el ataque dejó dos personas heridas, quienes fueron trasladadas hasta el Hospital San José y la Posta Central.