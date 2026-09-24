¡Inscripciones abiertas! Descubre cómo participar en la competencia folclórica del Festival del Huaso de Olmué 2027

Si quieres participar como solista o como agrupación, revisa el formulario de inscripción para postular y ser parte de uno de los eventos más emblemáticos del país.

Ya comenzaron todos los preparativos para la nueva edición del Festival del Huaso de Olmué, la cual será transmitida a través de las pantallas de Chilevisión.

Como todo evento requiere de potenciales talentos, ahora tienes la oportunidad de formar parte de este emblemático escenario.

¿Cómo participar?

Si quieres ser uno de los participantes, rellena el formulario que encontrarás en el siguiente enlace para completar tu postulación: www.chilevision.cl/festival-de-olmue/competencia-folclorica.

Una vez que completes los datos, ya estarás listo/a para ser uno de los postulantes que podría presentarse en el escenario del Patagual.

¡Inscríbete ya!