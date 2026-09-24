“Sigo viviendo ese duelo”: Fran Maira lanza documental y reflexiona tras siete meses del accidente de auto que dejó grave a motociclista

La cantante habló del antes y después que ha sido su vida desde que chocó en febrero de este año y la lucha con su propia salud mental para sobrevivir a los acontecimientos de los últimos meses.

Esta semana Fran Maira lanzó su documental “Oveja Negra”, una producción que muestra su lucha con la salud mental luego de tener un accidente automovilístico y tras ser agredida por su expareja, el productor musical Ness.

Con lágrimas en los ojos, la exparticipante de Gran Hermano Chile recordó esa noche en febrero de este año cuando chocó a un motociclista y lo dejó gravemente herido.

La reflexión de Fran Maira tras accidente de tránsito

Glamorama tuvo acceso al lanzamiento de Oveja Negra, documental en que la cantante abordó el antes y el después de protagonizar el accidente de tránsito.

“Los dos días anteriores había estado en Viña, tenía todo, había firmado dos contratos con Chilevisión, estaba en la flor de la flor, y lo que pasó después, los recuerdos que tengo es pura angustia, fueron meses demasiado complicados para mí. Creo que sigo viviendo ese duelo todavía”, aseguró la joven.





Molesta con ella misma, agrega entre lágrimas: “Veo el video de mier… y digo ‘p.., hubiera tomado el camino de siempre para llegar a la casa’. Un camino de mier… que tomo los días, hasta el día de hoy. Me hubiera esperado un segundo más y mi vida hubiera seguido igual… Te juro que todos los días me lo cuestiono, ¿cómo pasó la hue..?”.

“Fue como que el destino quiso que chocaramos, no le veo otra explicación, porque había un punto ciego entre los autos que querían doblar, y es cuando yo miro y no lo veo, y de repente siento un golpe y digo ‘¡¿qué hue… pasó?!’ pero te juro que fue como que el destino hubiera tenido la hue… planeada”, indicó.

A modo de cierre, añadió la artista: “Sigo preguntándome por qué, porque me cambió, le cambié la vida a una familia y a una persona. Entonces no entiendo por qué me pasó esta hue… Va a llegar el día que todo se aclara. Va a llegar el día que ese capítulo se cierre y con todo mi corazón que esa persona se recupere. Y también va a llegar el día en que yo recupere esa paz”.