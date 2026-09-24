“Les dije que esto iba a pasar”: Sammis Reyes acusó amenazas de muerte tras ser vinculado en un nuevo rumor

A pesar de que tanto Sammis como Emilia han desmentido el quiebre sentimental en múltiples ocasiones, ahora el deportista enfrenta un nuevo rumor y respondió con todo.

Este jueves, Sammis Reyes rompió el silencio en sus redes sociales tras haber sido expuesto a un rumor de quiebre sentimental que tanto él como Emilia Dides desmintieron.

El deportista también reaccionó a otro rumor donde se le acusó de traición, el cual fue expuesto por una tarotista en un programa de televisión, y luego lanzó una potente reflexión en su cuenta de Instagram.





¿Qué dijo Sammis Reyes?

Respecto de la tarotista y su predicción, en la misma red social Sammis publicó una oración: “Dios, por favor, protege a mi mujer y a mi hija de todo esto”.

En esa misma línea, agregó: “Yo puedo soportar cualquier obstáculo que pongas en mi camino, pero, por favor, no dejes que nada le pase a mi familia. Estas personas no saben lo que hacen”.

“Por siempre estaré agradecido de la luz con la que iluminas mi camino. Gracias por mantener mi corazón puro y por no dejar que este mundo ensucie mis intenciones. Gracias, Dios”, indicó Reyes.

La reflexión de Sammis

Tras ese episodio, Emilia Dides lo respaldó en su cuenta de Instagram y luego, en horas de la mañana de este jueves, el deportista compartió una sensible reflexión.

“Ayer me llegaron miles de críticas, miles de insultos y cientos de amenazas, incluyendo amenazas de muerte, gracias a un rumor falso que se divulgó en TV. Esta es la segunda ocasión en menos de un mes donde mi reputación se ve dañada por otra mentira que se inventa de mí”, detalló.

Reyes recordó la investigación donde se le vinculó por un gimnasio investigado en delitos de lavado de activos y narcotráfico, sumado al influencer que criticó su libro en redes.

“Me están atacando por todos lados y haciendo lo imposible por manchar mi reputación. ¿Por qué Saquen sus propias conclusiones. Hace un tiempo les dije que esto iba a pasar. Tengo testigos. Ahora entiendo realmente qué está sucediendo” , aseguró.

Finalmente, el deportista concluyó: “¿Por qué no quieren que los que venimos de abajo sientan que realmente es posible tener una mejor vida?”.

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