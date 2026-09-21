“Lo único que tengo que hacer…”: La tajante declaración con la que Sammis Reyes abordó rumores de quiebre con Emilia Dides
El deportista abordó el asunto minutos después de que se expusiera el rumor en sus redes sociales.
Este lunes, Sammis Reyes lanzó una tajante publicación con la que se refirió a los rumores de presunto quiebre con Emilia Dides.
El deportista abordó el asunto minutos después de que Cecilia Gutiérrez expusiera la información en sus redes sociales.
¿Qué dijo Sammis Reyes?
A través de su cuenta de Instagram, Sammis publicó una fotografía donde aparece abrazando a Emilia, quien esconde su rostro en el cuello de su pareja.
Al respecto, Reyes escribió: “Te amo, Emilia Dides”, acompañado de un corazón.
Posteriormente, el deportista escribió: “Estoy más enfocado que nunca antes en mi vida. Tengo una claridad mental que nunca antes he sentido. Quiero llevar mi mente, cuerpo y espíritu a lugares que nunca antes he explorado”.
“Lo único que tengo que hacer es continuar apagando el ruido externo y enfocarme en encontrar una versión mía que mi hija mire el día de mañana y diga: ‘Ese es mi héroe'”, cerró, zanjando rápidamente la polémica.
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