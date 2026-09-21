El hijo de Cindy Crawford, Presley Walker Gerber murió a los 27 años: Estaba en una internación por rehabilitación

La familia pidió privacidad mientras se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia.

Este domingo murió Presley Walker Gerber, el hijo de Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, a los 27 años.

La información fue confirmada por Allie Jenkins, representante de Crawford y su esposo, Rande, sin referirse a las causas del deceso.





Muere el hijo de Cindy Crawford a los 27 años

Jenkins dejó en claro a distintos medios estadounidenses que la familia “pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.

Presley estaba en una internación por rehabilitación en Los Angeles, California, cuando ocurrieron los hechos, por lo que su familia está a la espera de los resultados de la autopsia.

En el último tiempo, Gerber confesó estar atravesando problemas de salud mental y reconoció consumo de drogas.

Presley siguió los pasos de su madre y desde muy pequeño comenzó a modelar para marcas de lujo como Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta, entre muchas otras.