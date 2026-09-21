Temblor hoy 21 de septiembre de 2026 en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este lunes 21 de septiembre se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 21 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 07:08 horas

07:08 horas Epicentro: 35 km al S de Mina Collahuasi

35 km al S de Mina Collahuasi Profundidad: 121 km

Magnitud: 3.2

3.2 Hora: 06:50 horas

06:50 horas Epicentro: 84 km al SE de Socaire

84 km al SE de Socaire Profundidad: 235 km

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 06:36 horas

06:36 horas Epicentro: 48 km al E de Socaire

48 km al E de Socaire Profundidad: 261 km

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 04:19 horas

04:19 horas Epicentro: 20 km al NO de Mejillones

20 km al NO de Mejillones Profundidad: 25 km

Magnitud: 3.8

3.8 Hora: 03:29 horas

03:29 horas Epicentro: 23 km al NO de Mejillones

23 km al NO de Mejillones Profundidad: 26 km

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 03:10 horas

03:10 horas Epicentro: 91 m al NO de San Antonio de los Cobres

91 m al NO de San Antonio de los Cobres Profundidad: 234 km

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 01:26 horas

01:26 horas Epicentro: 23 km al SO de Calama

23 km al SO de Calama Profundidad: 115 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?