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Cuerpo presenta lesiones cortopunzantes: Hombre de 40 años fue encontrado muerto al costado de un supermercado en Curicó

Alex Sierra
Por Alex Sierra

Periodista de CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo se produjo el hallazgo de un cuerpo al costado de un supermercado en Curicó, región del Maule. Preliminarmente, se trataría de un hombre de aproximadamente 40 años de edad. Hasta el lugar del hallazgo concurrió Carabineros y, posteriormente, Fiscalía instruyó el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI). El cuerpo presenta lesiones con arma cortopunzante atribuibles a terceros. Hasta el momento no hay detenidos.

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