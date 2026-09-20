“Mamá, soy un monstruo”: Así habría confesado el detenido por doble femicidio en Villarrica

El sujeto se encuentra detenido por el asesinato de una madre y su hija y se resolvió ampliar su detención hasta el próximo martes.

Un hombre, identificado como Wilson Castro Tapia, se encuentra detenido por el doble femicidio de una madre y su hija en Villarrica, región de Araucanía.

Las víctimas son la actual pareja de Castro, Flor Yohanna Peña Calficura, y su hija Yamel Cisterna Peña, de solo 15 años.

El sujeto habría confesado el crimen a su propia madre, de acuerdo a lo expuesto por el fiscal del Ministerio Público, José Ramírez, en el marco de la primera audiencia de este caso.

En dicha instancia, la jueza de Garantía de Villarrica, Viviana Cárdenas Beltrán, resolvió ampliar su plazo de detención hasta el próximo martes 22 de septiembre a las 12:00 horas.





Detenido habría confesado el crimen

El fiscal José Ramírez, al momento de informar los hechos al Juzgado, confirmó que el imputado habría confesado el crimen a su madre antes de ser detenido.

“Mamá, soy un monstruo, me vengo a despedir… porque maté a la Yohana …”, le habría dicho Castro a su madre, para luego responder: ‘sí, mamá, la maté con un hacha’“.

El detenido está siendo investigado como autor de los delitos consumados de femicidio íntimo por el crimen de su pareja y femicidio no íntimo, en el caso de la víctima adolescente, perpetrados en el sector Vegas de Lessio de la comuna de Villarrica.

Por motivos de seguridad, Castro se encuentra detenido en tránsito en una unidad penal del Bío Bío. De esta manera, el martes se conectará a la audiencia de formalización en el Juzgado de Villarrica vía plataforma Zoom.