Criteria: Aprobación del pdte. Kast baja al 29%, la cifra más baja desde el inicio de su Gobierno

La desaprobación y la aprobación del mandatario alcanzaron sus peores registros desde marzo, cuando asumió el Gobierno.

Este domingo se conoció una nueva edición de la encuesta Criteria, que mostró una caída de dos puntos en la aprobación del presidente José Antonio Kast, situándose en un 29%, la cifra más baja de respaldo desde que llegó a La Moneda.

De acuerdo a los datos presentados, la desaprobación a la forma en que el mandatario está conduciendo el Gobierno subió 4 puntos, llegando a un 59%.

“Orgullo por Chile”

Ante la pregunta “¿Qué tan orgulloso te sientes de Chile?”, un 54% respondió que “muy orgulloso”, un 35% “bastante orgulloso, un “7% poco orgulloso” y un 4% “nada orgulloso”.

Sobre qué es lo que más enorgullece a los chilenos, los paisajes y la diversidad geográfica concentraron el 60% de las respuestas, seguidos por los recursos naturales y las tradiciones y costumbres, ambos con un 33%.