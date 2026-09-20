“Gracias por tu valentía y dignidad”: Boric reacciona a la baja de candidatura de Bachelet a la ONU

El exmandatario se expresó por la red social X luego que Michelle Bachelet oficializara que no continuará con su candidatura internacional.

Este sábado, la expresidenta Michelle Bachelet oficializó que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidos.

A esto reaccionó Gabriel Boric, quien se manifestó a través de la red social X e indicó que la coherencia y dignidad que la exmandataria encaró la candidatura será un ejemplo que permanecerá en la historia.

“Son tiempos en que el multilateralismo, el cumplimiento del derecho internacional y el respeto irrestricto de los derechos humanos están cuestionados y literalmente bajo fuego. Son tiempos en donde algunos poderosos imponen su ley mediante la fuerza y la humillación. Y lo que representa Michelle Bachelet es incómodo para quienes quieren que esto siga así“, indicó Boric.

El expresidente también preguntó si valía la pena la candidatura debido al difícil contexto, donde afirmó que tras conversar con Bachelet se atreve a responder con convicción que sí lo valía.

“Gracias a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum y al Presidente de Brasil Lula da Silva por haber apoyado desde un comienzo, y haber seguido haciéndolo cuando la pista se puso más pesada. Gracias Presidenta Bachelet por tu valentía y dignidad. Mi eterna admiración y respeto “, cerró Boric.





Michelle Bachelet bajó su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas

Mediante un video en sus redes sociales, la expresidente del país en dos periodos confirmó su decisión de dejar la candidatura.

“Estoy convencida de que el liderazgo no es solo saber cuándo avanzar. Es también saber cuándo desistir para que el proceso siga su curso“.

Además, Bachelet afirmó que “no me arrepiento de haber emprendido este gran desafío. Contribuimos a instalar en el debate global que la próxima secretaria general debe ser una mujer de América Latina”.