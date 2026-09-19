“He decidido no continuar”: Michelle Bachelet baja su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas

La expresidenta de Chile sufrió un importante revés este viernes en la votación del Consejo de Seguridad, en la que solo obtuvo un apoyo.

Michelle Bachelet anunció este sábado que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidos, tras el gran revés que sufrió este viernes en la votación del Consejo de Seguridad.

El último sondeo representó su tercer traspié consecutivo, luego de obtener solo un voto de apoyo y 11 en contra, lo que la ubicó en el octavo lugar.

Michelle Bachelet baja su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas

La expresidenta de Chile lo confirmó mediante un video en sus redes sociales, donde expresó: “Hoy anuncio que he decidido no continuar con la candidatura”.

“Estoy convencida de que el liderazgo no es solo saber cuándo avanzar. Es también saber cuándo desistir para que el proceso siga su curso“, agregó en un comunicado.





Además, Bachelet afirmó que “no me arrepiento de haber emprendido este gran desafío. Contribuimos a instalar en el debate global que la próxima secretaria general debe ser una mujer de América Latina”.

“Agradezco especialmente a los presidentes de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, que respaldaron esta candidatura desde el primer día con generosidad y convicción“, expresó.

Asimismo, Bachelet dedicó un espacio para “las y los chilenos y ciudadanos del mundo que me expresaron su estima y apoyo. Ahora continuaré con el tesón de siempre: el desafío internacional”.

“Seguiré activa en la tarea impostergable de construir un mundo de mayor paz, seguridad y desarrollo sustentable y respeto a los derechos humanos” , prometió.