El antes y después de Skar Labra: Mostró su cambio físico tras meses de entrenamiento

La actual reina de Viña compartió imágenes de su transformación y contó que comenzó a entrenar a finales de abril.

Skar Labra compartió fotografías de su cambio físico tras aproximadamente cinco meses de entrenamiento, a través de sus historias de Instagram.

Junto a un video, la ganadora de Fiebre de Baile escribió a sus seguidores: “Estaba viendo mi galería y les quiero mostrar mi antes y después”.

En la primera imagen, Skar luce un peto deportivo y muestra su torso. En la segunda, si bien viste ropa de calle, se puede apreciar que luce más delgada y tonificada.





“Hasta la cara se me desinflamó. Brígido”, comentó la actual reina de Viña, haciendo énfasis en el cambio de su rostro en otra imagen.

De esta manera, Skar atribuyó su transformación al entrenamiento en el gimnasio e invitó a sus seguidores a sumarse: “Esta es tu señal para empezar a hacer pesas y cardio”.

“Empezamos con mi mami a finales de abril, hace casi 5 meses. Cabe destacar que la alimentación igual importa”, agregó en respuesta a un usuario que le consultó por privado.

El antes y después de Skar Labra