Adolescente de 16 años fue asesinado a balazos en La Pintana: Su hermano está en riesgo vital

De acuerdo a los primeros antecedentes, ambos jóvenes habrían sido atacados desde un vehículo.

Durante la madrugada de este sábado se registró el homicidio de un adolescente en la comuna de La Pintana, donde la víctima fue atacada junto a su hermano, quien permanece hospitalizado en riesgo vital.

Hasta el lugar llegó personal de la Fiscalía ECOH y de la Brigada de Homicidios de la PDI. Producto del ataque, el adolescente de 16 años murió en el lugar, mientras que su hermano, de 26, fue trasladado por un primo y una amiga hasta un centro asistencial, donde permanece internado en estado grave.

El fiscal ECOH Ignazio Rivera Aguirre indicó que las víctimas “habrían estado compartiendo en una fonda en la comuna de Maipú en compañía de otras personas y, en ese contexto, se dirigen a su domicilio y habrían sido atacados”.

De acuerdo con las primeras pericias, los disparos habrían sido efectuados desde un vehículo en movimiento. En el sitio del suceso se encontraron diversas vainillas, las que están siendo periciadas por la policía para establecer la dinámica del ataque.

Según los primeros antecedentes, ninguno de los hermanos mantenía antecedentes policiales.