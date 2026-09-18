“Estoy emputecida”: La insólita reacción de Raquel Argandoña ante emergencia que cambió su viaje con Kel Calderón en Europa

La situación ocurrió cuando ambas se dirigían hacia el hotel, luego de que el vehículo en que se trasladaban no pudiera continuar por una emergencia que afectaba la ruta.

Kel Calderón compartió en sus redes sociales una nueva anécdota que vivió junto a su madre, Raquel Argandoña, mientras recorren distintos países de Europa.

La figura televisiva se mostró afectada en las historias de Instagram de su hija, luego de aterrizar en Italia. “La experiencia ha cambiado”, expuso Kel.

La insólita reacción de Raquel Argandoña ante emergencia que cambió su viaje

En los videos, Raquel primero destacó el buen servicio que había recibido: “Así me gusta viajar. Me bajo del avión y hay un señor en una van Mercedes, me subo y me tienen agua”.

Sin embargo, más tarde, la camioneta en la que se trasladaban hacia su hotel no pudo continuar su recorrido debido a un incendio que afectaba la ruta.

De este modo, tuvieron que bajarse del vehículo y continuar a pie. No obstante, la primera alternativa que les ofrecieron habría sido que dos motocicletas las acercaran a su destino.





“Vienen dos motos, no puedo creer que me vayan a subir a una moto. Me muero” , expresó Argandoña.

Finalmente, comentó: “Nos iremos caminando al hotel y nos vendrán a buscar las maletas. Me imagino que con tus contactos esto tiene una compensación”.

“Yo no soy así, quiero dejarlo establecido”, aclaró Kel Calderón, quien luego agregó: “Mamá hay un incendio”.

Pese a la razón detrás del incidente, Raquel se quejó: “Yo no veo ni una llama, ni humo (…) Estoy emputecida”.

“La vida te castigó. Tiene formas de enseñarnos lecciones (…) No los trates mal, no me hagas pasar vergüenza”, le respondió Kel.

Revisa los videos de Raquel Argandoña y Kel Calderón acá







