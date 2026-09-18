AHORA | Fuerte sismo sacude a la zona centro del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró la tarde de este viernes 18 de septiembre en la región Metropolitana, específicamente a las 13:52.

Un fuerte sismo de magnitud 4.8 sacudió este viernes a la zona centro del país, específicamente a la región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 13:52 horas, a 4 kilómetros al noroeste de Farellones.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 97 kilómetros.

Hora Local: 2026/09/18 13:52:07, mag: 4.7, Lat: -33.33, Lon: -70.35, Prof: 97.62, Loc : 4.24 km al NO de Farellones — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 18, 2026

De acuerdo con la información entregada por Senapred, el sismo de mediana intensidad se percibió en tres regiones de la zona centro del país.

Los Reportes de Intensidad en la escala Mercalli por cada localidad fueron los siguientes:

-Región de Valparaíso:

Quillota: V

V Limache: IV

IV Quilpué: IV

IV Viña del Mar: IV

-Región Metropolitana de Santiago:

Santiago: III

-Región del Libertador General Bernardo O’Higgins: