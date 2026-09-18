Hombre en situación de calle murió tras sufrir golpiza en La Granja

Hasta el momento hay una persona detenida por el homicidio, registrado durante la noche del jueves.

La Policía de Investigaciones indaga un homicidio ocurrido durante la noche del jueves en la comuna de La Granja, Región Metropolitana.

De acuerdo con antecedentes policiales, la víctima sería una persona en situación de calle que aún no ha sido identificada. El hombre habría sido atacado en reiteradas ocasiones con un elemento contundente por otro sujeto, hasta causarle la muerte.

El comisario Gonzalo Luján, de la Brigada de Homicidios de la PDI, informó que por este hecho hay un detenido, también en situación de calle, quien actualmente presta declaración ante la policía.