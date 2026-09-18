Crimen en La Granja: Hombre fue baleado cerca de su casa y PDI busca al atacante

La víctima es un hombre chileno, de cerca de 50 años, quien habría estado compartiendo junto a ortos vecinos en el lugar.

Durante la madrugada de este viernes se registró un homicidio en la vía pública en la comuna de La Granja, donde un hombre adulto murió tras ser baleado por la espalda.

Hasta el lugar llegó el equipo de la Fiscalía ECOH, que instruyó las primeras diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI.

El fiscal ECOH Ignazio Rivera Aguirre indicó que la víctima corresponde a un hombre chileno de cerca de 50 años, quien durante la tarde habría estado compartiendo con otros vecinos.

De acuerdo a los antecedentes, en horas de la noche habría solicitado a un grupo de hombre que se retirara del lugar por portar un arma de fuego, siendo atacado a disparos.

Luego del ataque, personas que se encontraban en el lugar intentaron trasladar a la víctima hasta un centro asistencial, sin embargo, murió durante el trayecto.

El comisario Rodrigo Gana, de la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó que tras las primeras pericias, se logró establecer la dinámica de los hechos, confirmando que en el ataque participó solo un agresor, quien es buscado por la policía.