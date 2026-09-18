VIDEO | Hombre fue asesinado mientras conducía en Santiago: Lo balearon desde otro auto en movimiento

Una cámara de seguridad captó el momento en que un vehículo se posicionó junto al automóvil de la víctima y, desde su interior, se efectuaron los disparos que le causaron la muerte.

Durante la madrugada de este viernes, un hombre fue asesinado a disparos mientras conducía su vehículo por calle San Diego, en la comuna de Santiago.

Hasta el lugar llegó personal de la Fiscalía ECOH, que instruyó las primeras diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI.

El fiscal ECOH Ignazio Rivera Aguirre informó que la víctima corresponde a un ciudadano colombiano de 42 años, sin antecedentes, quien se encontraba de manera regular en el país. De acuerdo con las primeras pericias, recibió al menos dos impactos balísticos que le provocaron la muerte en el lugar.

Una cámara de seguridad registró la dinámica del ataque: mientras la víctima avanzaba en su vehículo, otro automóvil en movimiento se posicionó a su costado y, desde su interior, se efectuaron los disparos.

El vehículo de la víctima, en tanto, no mantiene encargo vigente por robo.